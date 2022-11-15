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Evin oturma odası bir anda yanmaya başladı. Anne ve 1 yaşındaki oğlu ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 2. katında yangın çıktığı aktarıldı. Alevlerin arasında kalan anne, çocuğunu kucaklayıp zorlukla dışarıya çıktı. Anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir anne ve oğlu ölümden son anda kurtuldu

Evin oturma odası bir anda yanmaya başladı. Anne ve 1 yaşındaki oğlu ölümden döndü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Arzu Sokak'ta bulanan 5 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi.

Oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı aktarılırken yangın sırasında uykudan uyanan Suriye uyruklu anne Rama Habib(22), dumandan etkilenerek bayılan 1 yaşındaki oğlu Mahmud'u kucağına alarak zorlukla dışarıya çıktı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yangın sonucu evin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Kaynak: İHA)

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