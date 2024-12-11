Bursa'nın Mudanya park halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardığı bildirildi. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildiği ifade edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ancak, yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu tür olaylar, araçların güvenliği ve yangın öncesi alınacak önlemler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.