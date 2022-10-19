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Boğazına yemek kaçtı Heimlich manevrası kurtardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanının uyguladığı cyla boğazına yiyecek kaçan sürücü kurtarıldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:12
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde boğazına yemek kaçtı. Heimlich manevrası kurtardı

Boğazına yemek kaçtı Heimlich manevrası kurtardı
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AA’da yer alan habere göre; Mustafakemalpaşa Belediyesine ait tesise gelen Osman Yılmaz, incir yerken nefes alamayınca aracından inip koşarak yanlarına geldiği çalışanlardan yardım istedi.

İlk yardım bilgisine sahip bir istasyon görevlisi, Heimlich manevrası ile Yılmaz'ın boğazına kaçan cismi çıkarttı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Benzinliğin güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün aracından inip koşması, çalışanın Heimlich manevrası uygulaması ve ambulansın gelişi görülüyor.

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