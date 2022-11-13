13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir kadın cinayeti daha! Evinde ölü bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Nazlı Meral isimli 36 yaşındaki bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 08:41
Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kadın cinayeti. Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Evinde ölü bulundu
+
Aa
-

Bursa'nın Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde 36 yaşındaki Nazlı Meral yakınları tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler geldi.

Sağlık ekipleri Nazlı Meral'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
2
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
4
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
6
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
7
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.