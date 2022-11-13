Bir kadın cinayeti daha! Evinde ölü bulundu

Bursa'nın Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde 36 yaşındaki Nazlı Meral yakınları tarafından bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler geldi.

Sağlık ekipleri Nazlı Meral'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

(Kaynak: AA)