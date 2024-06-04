Bursaspor 100 milyonluk oldu

Bursaspor, 'Yanındayım' destek kampanyası kapsamında bir hafta içinde toplamda 89 milyon 390 bin 267 TL bağış toplandığını duyurdu.

Kulüp, kampanyanın güncel durumu hakkında beşinci kez bilgi verdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, "Kampanyamızın yedinci günü itibarıyla toplanan toplam tutar 89 milyon 390 bin 267 TL'ye ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.

Toplanan bu tutarın 29 milyon 640 bin 267 TL'si doğrudan bağışlar yoluyla, 59 milyon 750 bin TL'si ise çekler aracılığıyla elde edildiği belirtildi.

Faik Çelik'ten 5 milyon TL Bağış

Bursaspor Kulübü ayrıca, sanayici Faik Çelik'in kampanyaya 5 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Yayımlanan bildiride, "Şehrimizin gururu değerli sanayicimiz Sayın Faik Çelik, kampanyamıza 5 milyon TL'lik katkısıyla destek vermiştir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.