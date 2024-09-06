Bursaspor açıkladı: Mustafa Varank deplasman sponsoru oldu

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor’a sponsor oldu.
Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Varank’ın, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor ile oynanacak sezonun ilk deplasman maçının sponsorluğunu üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, Varank'ın daha önce de 3 milletvekili maaşını kulübe bağışladığı kaydedildi.
İlk deplasmanımız olan Düzcespor maçının sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur.— Bursaspor (@BursasporSk) September 5, 2024
İlk günden itibaren verdikleri desteklerle kulübümüzü yalnız bırakmayan, daha önce de 3 maaşını kulübümüze bağışlayan Bakanımıza, teşekkürlerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/8Vi6PWzrTe