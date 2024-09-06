Bursaspor açıkladı: Mustafa Varank deplasman sponsoru oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor açıkladı: Mustafa Varank deplasman sponsoru oldu

Bursaspor Kulübü, sezonun ilk maçının deplasman maçı sponsorluğunu eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üstlendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor’a sponsor oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Varank’ın, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor ile oynanacak sezonun ilk deplasman maçının sponsorluğunu üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, Varank'ın daha önce de 3 milletvekili maaşını kulübe bağışladığı kaydedildi.

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