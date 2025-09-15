Bursaspor ailesi görev başında!

Bursaspor, geçen sezon 3. Lig 1. Grup’u şampiyon tamamlayarak, 2. Lig’e yükselmişti. Bu sezon Kırmızı Grup’ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, Türkiye futbol liglerinde 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor.

Bursaspor'un önünde, ilk sırada 42 bin kombine satışıyla Galatasaray bulunuyor.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da her maça ortalama 40 bin taraftar önünde başlayan yeşil-beyazlılarda, tribünlerin büyük bölümünü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

"GEÇEN YILDAN BERİ AİLELER DE GELİYOR"

Neredeyse her maçı kapalı gişe oynandıklarını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "En büyük itici gücümüz seyircidir. Taraftarlarımız bizim için en önemli unsurdur" dedi.

"Bursa’da maçların geçen yıldan beri sosyal aktivite haline gelmesiyle birlikte alileler de geliyor" diyen Çelik, "Stadımızın kapasitesi daha büyük olsa, çok daha fazla kombine satılabilir. Bursaspor maçları artık bir sosyal etkinlik haline geldi ve pek çok taraftar aileleriyle birlikte maç izlemeye geliyor" ifadelerini kullandı.