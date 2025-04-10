Bursaspor - Artvin Hopaspor maçı biletleri yok sattı

Balıkesir'de oynanacak Artvin Hopaspor - Bursaspor maçının biletleri hızlıca tükendi. Artvin Hopaspor bu biletlerden 10 Milyon TL'den fazla gelir elde etti. 13.732 kişilik Balıkesir Atatürk Stadyumu, tarihi bir maça tanıklık edecek.

Artvin’deki stadın tadilatı sebebiyle maç Balıkesir’e alınırken Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetiminin duruma el atmasıyla fiyatlar bir nebze olsun revize edildi ve bugün saat 12.00 itibariyle tekrar satışa çıktı.

BİLETLER PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI

Farklı kategorilerde 600 TL, 800 TL ve 950 TL’den satışa sunulan biletlere Bursaspor taraftarı adeta hücum etti. Yüksek fiyatlar sebebiyle önce tepki gösteren Yeşil Beyaz sevdalıları, takımlarının şampiyonluk turunu yerinde görebilmek için yine fedakarlık yapmaktan çekinmedi. 13.732 kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele kapalı gişe olacak ve her yer yeşil beyaza bürünecek. Maç Pazar günü 15.00’te başlayacak. Saat 12.00’de satışa çıkan biletler anında tükendi