Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten transfer açıklaması

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise medya mensuplarına sezon boyunca gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti.

Gerek iç sahada oynanan coşkulu maçlarda gerekse deplasmanlardaki zorlu yolculuklarda basın mensuplarının her zaman yanlarında olduğunu belirten Çelik, "Bursaspor'un Türkiye’ye yayılmasında, sesimizin duyurulmasında ve bu tarihi başarıya ulaşmamızda hepinizin çok büyük emeği var" açıklamasında bulundu.

"TRANSFERDE ACELECİ DAVRANMAYACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zemin yenileme çalışmalarına değinen Çelik, zeminin kesinlikle doğal çim olacağını ve hibrit bir çözüm düşünülmediğini açıkladı. Enes Çelik, kış aylarında zeminin sağlıklı kalması için ısıtma sisteminin de tamamen elden geçirileceğini müjdeledi. Gelecek vizyonu hakkında da önemli bilgiler veren Başkan Çelik, 2027-2028 sezonuna yönelik olarak stadyumdaki localarla ilgili kapsamlı bir çalışma planladıklarını da sözlerine ekledi.

Transferde aceleci davranmayacaklarını ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Bursaspor Başkanı Çelik, "Önceliğimiz, teknik heyetimizin raporları doğrultusunda belirlediğimiz, almak istediğimiz oyuncular. Mevcut kadromuzda da birçok değerli oyuncumuz var ve onlarla yola devam edebiliriz. Bursaspor taraftarı, yönetim olarak doğru ve planlı adımlar atacağımızdan emin olsun" dedi.