Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten transfer müjdesi

Kaynak: İHA
Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten transfer müjdesi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, lisans çıkarmaya engel olan 9 dosya ile ilgili ödemeleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik müjdeli haberi verdi.

Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaz transfer döneminde sizlerin de bildiği gibi transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalamış ve üç yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmıştık. Kış transfer döneminin başladığı 13 Ocak 2025 tarihinden bu sabaha kadar ise eski teknik adam, futbolcu ve masörlerden oluşan 9 dosya transfer tahtasına girmiş ve lisans çıkarmamıza engel olmuştur. Kısa süre içerisinde çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldığımız bu haftada söz konusu isimlerle anlaşarak ödemelerini gerçekleştirdik ve transfer ettiğimiz Vefa Temel’in lisansını çıkardık" dedi.

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