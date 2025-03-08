Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır

Kaynak: İHA
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kalan 9 haftaya en yakın rakiplerine 10 puan farkla giren Bursaspor, Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke Belediyespor maçında 1-1 berabere kalarak puan farkını 12'ye çıkaramayan Bursaspor, aldığı 1 puan ile Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

KÜTAHYA'YA GİDİYORLAR

TFF 3. Lig'de bitime 9 hafta kala şampiyonluğunu daha erken ilan etmek isteyen Yeşil-Beyazlılar yarın oynanacak Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce Tesisleri'nde tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor akşam saatlerinde Kütahya'ya hareket edecek.

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