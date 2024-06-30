Bursaspor çıldırdı. Görenler havaya uçtu

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan bir zamanların efsane takımı Bursaspor’da sıcak saatler yaşanıyor.

Enes Çelik başkanlığında göreve gelen yeni yönetim transfer tahtasını açmasıyla beraber transferleri bir bir açıklamaya başladı.

Mustafa Tahir Babaloğlu’nu renklerine kattığını duyuran yeşil-beyazlılar sezonun 6. Transferini gerçekleştirmiş oldu.

Tahir Babaloğu, 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile 2. Lig şampiyonluğu, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor ile 2. Lig şampiyonluğu 2022-2023 sezonunda Iğdır FK ile 3. Lig ve 2023-2024 sezonunda ise yine Iğdır FK ile 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 4 sezonunda da şampiyonluk yaşayan yıldız golcünün gelişi camiada mutluluk yarattı.