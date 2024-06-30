Bursaspor çıldırdı. Görenler havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor çıldırdı. Görenler havaya uçtu

Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor 6. transferini şampiyon golü ile yaptı.

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan bir zamanların efsane takımı Bursaspor’da sıcak saatler yaşanıyor.

Enes Çelik başkanlığında göreve gelen yeni yönetim transfer tahtasını açmasıyla beraber transferleri bir bir açıklamaya başladı.

Mustafa Tahir Babaloğlu’nu renklerine kattığını duyuran yeşil-beyazlılar sezonun 6. Transferini gerçekleştirmiş oldu.

Tahir Babaloğu, 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile 2. Lig şampiyonluğu, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor ile 2. Lig şampiyonluğu 2022-2023 sezonunda Iğdır FK ile 3. Lig ve 2023-2024 sezonunda ise yine Iğdır FK ile 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 4 sezonunda da şampiyonluk yaşayan yıldız golcünün gelişi camiada mutluluk yarattı.

te-tahir-babaoglunun-serbest-kalma-bedeli.webp

İlgili Haberler
Arda Güler depremi
İBB Su Sporları Festivali'nde şampiyonlar belli oldu
Su Sporları Festivali sona erdi
TRT Spor soruşturma başlattı. İlk yaptırım belli oldu
Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu
Son Haberler
Gazi Koşusu'na Arda Güler damga vurdu Spor
Gazi Koşusu'na Arda Güler damga vurdu
Arda Güler depremi Spor
Arda Güler depremi
Bu kez Marmaris yanıyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor Gündem
Bu kez Marmaris yanıyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İBB Su Sporları Festivali'nde şampiyonlar belli oldu Spor
İBB Su Sporları Festivali'nde şampiyonlar belli oldu
Gelin arabasının üzerine beton mikseri düştü. En mutlu günleri faciayla son buldu Gündem
Gelin arabasının üzerine beton mikseri düştü. En mutlu günleri faciayla son buldu
Fransa'da Türk düğününe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Dünya
Fransa'da Türk düğününe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var