Bursaspor depremi

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra 3. lige kadar düşen, ancak tekrar toparlanma sürecine giren Bursaspor, Bursa'yı adeta salladı.

Bursaspor, bugün 2024-25 sezonunun ilk antrenmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenman taraftarların hücumuna uğradı.

Antrenmanı 2 bin civarında taraftar da izledi ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, çalışmayı pas oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yöneticiler de antrenmanı izledi.

Yeşil-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.