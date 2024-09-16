Bursaspor eski başkanı kalp krizi geçirdi. Stadın önünde yere yığıldı

Süper Lig’i salladığı yılların ardından şimdilerde TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bursaspor ligin 2. Haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geldi.

Timsah Arena’da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederken bir de rekor kırıldı.

135 gün sonra takımına kavuşan 45 bin Bursaspor taraftarı destek olmak için stadı doldurdu.

Tribünlerin tıklım tıklım olduğu maçta taraftar rekoru kırılsada herkesi üzen bir gelişme yaşandı.

KANİ ŞEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

1998 - 1999 sezonunda Bursaspor Başkanlığını yürüten Kani Şen stadın önünde kalp krizi geçirdi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Emir Çokçağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın rekor katılımıyla ve coşkusuyla sezona sahamızda galibiyetle başladık. Ancak sevincimiz buruk. Eski başkanlarımızdan Kani Şen maça girişte kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakımda müşahede altına alınmıştır. Durumunu takip ediyoruz. Dualarımız Kani Başkan ile”