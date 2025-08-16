Bursaspor - Eskişehirspor maçında orman şehitleri anıldı

Bursaspor yeni sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ve kırmızı siyahlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tamamına yakını dolan tribünlerde iki kulübün taraftarları kol kola maç izleyerek dostluk örneği sergiledi.

Karşılaşmadan elde edilecek gelir afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için Teksas’ın başlattığı fidan kampanyasına aktarılacak.

Maç öncesinde yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçilerinin fotoğraflarının "Unutmadık, unutmayacağız" yazısıyla birlikte yer aldığı ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar açıldı.