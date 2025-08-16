Bursaspor - Eskişehirspor maçında orman şehitleri anıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bursaspor - Eskişehirspor maçında orman şehitleri anıldı

Eskişehirspor ve Bursaspor, bilet gelirinin yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanması amacıyla "Doğa İçin Tek Yürek" sloganıyla dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Bursaspor yeni sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ve kırmızı siyahlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tamamına yakını dolan tribünlerde iki kulübün taraftarları kol kola maç izleyerek dostluk örneği sergiledi.
Karşılaşmadan elde edilecek gelir afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için Teksas’ın başlattığı fidan kampanyasına aktarılacak.

Maç öncesinde yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçilerinin fotoğraflarının "Unutmadık, unutmayacağız" yazısıyla birlikte yer aldığı ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar açıldı.

Son Haberler
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
Söğüt’te çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
İmamoğlu'ndan tüyleri diken diken eden paylaşım!
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Bolu’da alevler önüne gelen yapıyı küle çevirdi: 3 ev, 2 ahır, 2 samanlık yandı
Guardiola Pereira'yı fena mat etti
Guardiola Pereira'yı fena mat etti