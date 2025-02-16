Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor, evinde Anadolu Üniversitesini ağırlarken 4-1'lik skorla galip geldi.

Bursaspor, Anadolu Üniversitesini 4-1'lik skorla yendi.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Mazlum Doğan Bodur, Mustafa Güçer, Burak Yanardağ

BURSASPOR: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin, Furkan Özyapı (Dk.82 Zeki Dursun), Bora Yılmaz (Dk.90 Ahmet Çobanoğlu), Musa Çağıran, Vefa Temel (Dk.66 Yiğitali Bayrak), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek (Dk.66 Abdullah Tazgel), Mücahit Can Akçay (Dk.66 Tahir Babaoğlu)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Solmaz, Ahmet Keleş, Abdullah Şahin, Deniz Karadeniz, Niyazi Çolak (Dk.63 Efecan Barlık), Berkay Güntay (Dk.46 Noyan Öz), Orhan Yıldırım (Dk.35 Özkan Geldi), Tayyip Mevlüt Kaya (Dk.77 Emre Gündoğdu), İsmail Kulet (Dk.63 Ahmet Dereli)

GOLLER: Dk. 44 Vefa Temel, Dk.62 Ahmet İlhan Özek (Penaltı), Dk.90 Hamza Gür, Dk.90+3 Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Dk.79 Noyan Öz (Anadolu Üniversitesi)

SARI KART: Fatih Solmaz (Anadolu Üniversitesi)3'üncü Lig 1'inci grup 20'nci hafta maçında, lider Bursaspor, kendi sahasında ağırladığı Anadolu

Üniversitesi'ni 4-1 mağlup ederek, liderliğini ve yenilmezliğini sürdürdü.

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

Bursaspor esti gürledi! Anadolu Üniversitesi'ni gol yağmuruna tuttu

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