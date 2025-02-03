Bursaspor, Fenerbahçe’nin oyuncusunu transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun’un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun’un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun’un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır.



Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/phG06V1j0B — Bursaspor (@BursasporSk) February 3, 2025

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe’nin U19 takımı ile çıktığı 13 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.