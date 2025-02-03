Bursaspor, Fenerbahçe’nin oyuncusunu transfer etti

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor, Fenerbahçe’nin oyuncusunu transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe'den transfer etti. Yeşil beyazlılar, sarı lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Zeki Dursun'u kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun’un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun’un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe’nin U19 takımı ile çıktığı 13 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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