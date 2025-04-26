Bursaspor-Galatasaray U14 maçında güzel anlar

Bursaspor - Galatasaray U14 maçında Galatasaraylı oyuncular, rakip yerde sakatlık geçirirken attıkları gol sonrası centilmenlik örneği göstererek kalelerini boş bırakıp Bursaspor'un gol atmasına izin verdi.

BURSASPOR GOLÜ BULDU

Galatasaray üçüncü gole giderken Bursasporlu bir oyuncu yerde yatıyordu. Galatasaray’da bunu görmeyen Poyraz golü attı skoru 3-0'a getirdi. Fakat Galatasaray teknik direktörü Burak Özkaya bu golün haksız olduğunu düşünerek oyuncularından kalelerini açarak Bursasporlu oyuncuların gol atmasına izin vermelerini istedi.