Bursaspor havalara uçtu

Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un kombineleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

18 günlük süreçte 11 bin 649 kombine bilet satan yeşil-beyazlılar Süper Lig ekiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Bu durum Bursaspor’da büyük sevinç yaratırken Başkan Enes Çelik hedefi ise 20 bin kombinenin satılması.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

Kale arkası bin 250 TL, doğu alt ve üst tribün 2 bin 400 TL, batı alt ve üst tribün ise 7 bin 750 TL