Bursaspor havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor havalara uçtu

18 günde 11 bin 649 kombine satan Bursaspor Süper Lig ekiplerini geride bıraktı.

Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un kombineleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

18 günlük süreçte 11 bin 649 kombine bilet satan yeşil-beyazlılar Süper Lig ekiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Bu durum Bursaspor’da büyük sevinç yaratırken Başkan Enes Çelik hedefi ise 20 bin kombinenin satılması.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

Kale arkası bin 250 TL, doğu alt ve üst tribün 2 bin 400 TL, batı alt ve üst tribün ise 7 bin 750 TL

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