Bursaspor için verilen süre doldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor için verilen süre doldu

Bursaspor'un satışa çıkarılan benzin istasyonu için alıcı bulunamadı.

Bursaspor Kulübü'ne ait ve Avrupa Konseyi Bulvarı'nda yer alan benzin istasyonu ve arazisi, 140 milyon TL fiyatla yeniden icradan satışa çıkarıldı ancak alıcı çıkmadı.

Önceden 72 milyon 53 bin TL fiyatla satışa sunulan bu mülk, itiraz üzerine 140 milyon TL'ye yükseltildi ve 31 Mayıs'ta başlayan açık artırma süresi bugün sona erdi.

Bursa 3. Genel İcra Dairesi tarafından 70 milyon 100 bin TL başlangıç fiyatıyla düzenlenen ihaleye teklif gelmediği için benzin istasyonu ilk açık artırmada satılamadı.

Satılamayan istasyon için ikinci bir açık artırma yapılacak ve bu, 25 Haziran'da başlayacak.

İkinci açık artırma için teklifler 2 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

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