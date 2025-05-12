Bursaspor imzalara devam ediyor

Kaynak: İHA
Bursaspor imzalara devam ediyor

Bursaspor, altyapıda yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu 3 transfere imza atan Yeşil-Beyazlılar altyapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor altyapısında yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzalandı.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü yayınladığı mesajda, "Altyapımızdan yetişen genç oyuncumuz Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Ahmet Efe Çakmakkaya için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

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