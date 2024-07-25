Bursaspor imzayı attırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapımızdan yetiştirdiği futbolcu Emre Işık ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

2008 doğumlu Emre Işık, sol bek pozisyonunda görev yapıyor.

BATALLA'NIN EKİBİ BELLİ OLDU

Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla'nın ekibinde, yeşil-beyazlı camianın tanıdığı birçok isim yer aldı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor'un teknik ekibi belli oldu.

Batalla'nın yardımcıları Serdar Kurtuluş, Aykut Akgün ve Emre Pehlivan oldu. Atletik performans antrenörleri İbrahim Girak ve Hüseyin Topçu, kaleci antrenörlüğü görevini ise Emre Arslan üstlendi.

Maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak Metin Aydemir, analizde ise Aytekin Sönmeyenmakas görev aldı.