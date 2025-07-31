Bursaspor İran ekibi karşısında sahadan çekildi!

Sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldii İran ekibi Paykan FC'nin sert oyunu sonrası sahadan çekilme kararı aldı.
Bursa Hakimiyet'in haberine göre; Paykanlı futbolcuların üst üste yaptığı sert müdahaleler sonrası 35'inci dakikada Bursaspor Başkanı Enes Çelik sahaya inerek İdari Menajer Furkan Akın’a “Takımı sahadan çekin” talimatını verdi.
Başkanın direktifi sonrası Bursaspor sahadan çekildi ve hazırlık maçı yarıda kaldı.
Bursaspor Baskanı Enes Çelik'in İranlı futbolcuların sert müdahalesi ve sözlü sataşmalarından sonra takımı sahadan çektiği anlar.— Trivela Spor (@spor_trivela) July 31, 2025
Kaynak: @bursahakimiyetspor pic.twitter.com/yhkNUFO80F