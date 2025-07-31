Bursaspor İran ekibi karşısında sahadan çekildi!

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Bursaspor İran ekibi karşısında sahadan çekildi!

Bursaspor, İran ekibi Paykan FC ile oynadığı hazırlık maçında rakibin sert müdahaleleri sonrası sahadan çekildi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldii İran ekibi Paykan FC'nin sert oyunu sonrası sahadan çekilme kararı aldı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre; Paykanlı futbolcuların üst üste yaptığı sert müdahaleler sonrası 35'inci dakikada Bursaspor Başkanı Enes Çelik sahaya inerek İdari Menajer Furkan Akın’a “Takımı sahadan çekin” talimatını verdi.

Başkanın direktifi sonrası Bursaspor sahadan çekildi ve hazırlık maçı yarıda kaldı.

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