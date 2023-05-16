Bursaspor kaderini son maça bıraktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor, evinde Somaspor ile karşılaştı. Bursa BB Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Bursaspor, 5-3 kaybetti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Emrecan Bulut (2), Mücahit Aslan (2) ve Kadir Karış kaydetti. Bursaspor'un gollerini Çağatay Yılmaz, Enver Cenk Şahin ve Eray Korkmaz topu kendi ağlarına gönderdi.



NAZİLLİ KADERİ BELİRLEYECEK

Bu sonuçla birlikte Somaspor, 54 puanla play-off iddiasını son haftaya taşırken Bursaspor ise kümede kalmak adına önemli bir kayıp yaşadı. Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa ulaşan yeşil beyazlı ekip, gelecek hafta Nazilli'yi yenmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. 45 puanlı Bursaspor ligde küme hattının 2 sıra üstünde yer alıyor.