Bursaspor kombine satışında 27 bini geçti

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kutlama pastası kesildi, söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un 2. Lig'e yükseldiğini hatırlattı.

"KOMBİNE BİLET SATIŞINDA 27 BİNİ GEÇTİK"

Geçen sezon ufak bir fragman yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Bu sezon inşallah daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğimizden en ufak bir endişem yok." dedi.

Çelik, kombine bilet satışında 27 bini geçtiklerini belirterek, "Bu gerçekten çok değerli. Bu sene taraftarımız yine bütün rekorları alt üst etti. Taraftarların kombine rekorunu da inşallah sezon başlamadan kıracaklarına inanıyorum. İnşallah 40 bin kombineyle 'Süper Lig'e güçlü bir şekilde geliyoruz' mesajını en güçlü şekilde vereceğiz." diye konuştu.