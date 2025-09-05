Bursaspor kupada farklı galibiyetle turladı: 7-0

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde kendi sahasında Söğütspor’u 7-0 yendi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan müsabakayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak’ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev yaptı.

Bursaspor’un ilk 11’i;

Anıl Atağ, Tunahan Ergül, Hamza Gür, Tayfun Aydoğan, Emrehan Gedikli, İlhan Depe, Hakkı Türker, Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emre Ünver, Alperen Babacan, Emir Kayacık

Maçın golleri

18. dakika: Tayfun Aydoğan, ceza alanı dışından harika bir şutla fileleri havalandırdı (1-0).

52. dakika: Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkardı (2-0).

56. dakika: Emrehan Gedikli, Hamza Gür’ün ortasını gole çevirdi (3-0).

59. dakika: Hakkı Türker’in asistinde Hamza Gür sahne aldı (4-0).

75. dakika: Sertaç Çam, kullanılan köşe vuruşu sonrası sonucu 5-0 yaptı.

81. dakika: Söğütspor’dan Mümin Kutlu meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi (6-0).

89. dakika: Hakkı Türker penaltıdan farkı 7’ye yükseltti (7-0).

Bursaspor, farklı zaferle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te TFF Riva’da çekilecek.