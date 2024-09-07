Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti

Düzcespor - Bursaspor maçında polis güçlerinin stat dışındaki taraftarlara müdahalesini protesto eden Bursasporlular tribünleri terk etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk hafta mücadelesinde Düzcespor ve Bursaspor karşı karşıya geldi.

Düzce Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ortalık karıştı.

Şehre yaklaşık 5 bin kişi olarak gelen Bursaspor taraftarlarının pek çoğu stada giremezken nedeni henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü stat dışındaki polis güçleri ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Polisin sert müdahalesini protesto etmek isteyen stadın içindeki Bursasporlular tribünleri terk etti.

Olaylı geçen karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bilen Bursaspor ligde liderliğe oturdu.

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