Bursaspor rekor kırmanın peşinde

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, yaptığı açıklamada kombine satışlarının hızla devam ettiğini belirtti. Topal, taraftarın motivasyonunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Azalan borçlar, yeni transferler, yeni formalar ve yeni hedeflerdeki en büyük motivasyonumuz olan taraftarımızı kombineleri bitirmeye çağırıyoruz" dedi.
SATILAN KOLTUKLAR BELLİ OLDU
Doğu alt tamamen tükendi, gözler diğer tribünlerde. Yapılan bilgilendirmeye göre satılan koltuklar şu şekilde;
Doğu Alt Tribün: Tükendi
Doğu Üst Tribün: Son 150 koltuk
Güney Kale Arkası: Son 600 koltuk
Toplam satılan kombine: 27.630
Hedef: 38.000 kombine
Son tarih 31 Mayıs
Fiziki kombine kart başvuruları için son gün 31 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapan taraftarlar, kartlarını 1 Temmuz itibarıyla teslim alabilecek.