Bursaspor resmen açıkladı! Yeni patron belli oldu

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Bursaspor resmen açıkladı! Yeni patron belli oldu

Boşnak Antrenör Nenad Markovic, Bursaspor Yörsan ile anlaşma sağladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor Yörsan, yeni antrenörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2025–2026 sezonu başantrenörlük görevi için Boşnak Antrenör Nenad Markovic ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Sırasıyla Bosna Herkes Milli Takımı, Panionios, KAOD, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka, Tenerife, Gaziantep Basketbol, JDA Dijon ve Dinamo Sassari takımlarında başantrenörlük görevini üstlenen Markovic, tecrübesiyle yeni sezonda takımımıza liderlik edecek. Kendisine Yeşil-Beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor Ailesi’ne hoş geldin diyoruz."

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