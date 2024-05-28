Bursaspor saat verdi. O isimler açıklanacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursaspor saat verdi. O isimler açıklanacak

Bursaspor'dan "Yanındayım" kampanyasına katılacakları açıklayacak

Bursaspor Kulübü, ‘Yanındayım’ kampanyasına katılanların isimlerini saat 18.00’de resmi siteden açıklayacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Saygıdeğer Bursalılar, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş’ın öncülüğünde, Bakanımız Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve şehrimizin milletvekilleri, belediye başkanlarımızın himayelerinde, Bursasporumuz için, ‘Yanındayım’ kampanyamız resmen başlamıştır” denildi.

Ayrıca açıklamanın sonuna, “Kampanyamıza katılanların isimleri her akşam saat 18.00'de kulübümüz resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılacaktır” notu düşüldü.

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