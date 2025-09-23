Bursaspor, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Windrose Giants Antwerp'i 19 sayı farkla mağlup eden Bursaspor Basketbol, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçta ilk periyot 20-20 eşitlikle geçilirkin, ikinci çeyrekte daha iyi oynayan Bursaspor, devreye 41-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Türk temsilcisi, son çeyreğe 61-41'lik skor farkıyla avantajlı başladı ve karşılaşmayı da 77-58 kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

