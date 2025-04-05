Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkacak

Nesine 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler, doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında lideri takip eden beşer takım ise play-off'ta 2. Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadelesini sürdürecek.

Gruplarında son 3 sırayı alacaklar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

BURSASPOR ŞAMPİYON OLABİLİR

Ligde 27. hafta müsabakalarının hepsi yarın saat 15.00'te başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta yarınki maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.

Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, yarın 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.