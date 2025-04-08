Bursaspor şampiyonluk maçını nerede oynayacak? Belirsizlik sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor şampiyonluk maçını nerede oynayacak? Belirsizlik sürüyor

Bursaspor’un, pazar günü deplasmanda oynanacak Artvin Hopaspor maçının farklı bir statta oynanması için girişimde bulunduğu öğrenildi. Şu anda gündemde birçok farklı stat olduğu iddia ediliyor.

3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan yeşil-beyazlı ekip için Bursa genelinde hazırlıklar hız kazandı, caddeler ve sokaklar Bursaspor bayraklarıyla süslendi.

Bursaspor’un şampiyonluk maçı olacak olan Artvin Hopaspor maçının 13 Nisan Pazar günü Artvin’de değil başka bir yerde oynanması için iki kulübün mutabakata vardığı belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM YA DA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

Spor Bursa’da yer alan habere göre Bursaspor, İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim veya Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu statlarında maçın oynanması fikrine sıcak bakıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı ise, pazar günü Karagümrük- Gençlerbirliği maçına ev sahipliği yapacak.

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Yapılan görüşmeler sonucunda, 17 bin seyirci kapasiteli Başakşehir Stadı görüşü ağırlık kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile bu konuda bir görüşme de gerçekleştirildi.

Artvin Hopa tarafı da ev sahibi olarak başka bir ile sıcak bakıyor ancak İstanbul’un çok uzak olduğunu belirtiyor. Bursaspor’un bir seyirci rekoru kırması beklenen maçtan Hopasporlu yöneticiler büyük gelir bekliyor.

Bursaspor Yönetimi de rakibiyle İstanbul için el sıkıştı.

Yönetimin TFF ile de yarın (salı) maç yeri konusunda görüşüp netlik kazandırması bekleniyor.

ANKARA ERYAMAN DA GÜNDEMDE

Öte yandan Bursada Bugün köşe yazarı Çetin Sabırlı'nın hazırlayıp sunduğu Bursa'da Spor programında aktarılana göre kulüp yönetimi, pazar günü deplasmanda oynanacak Artvin Hopaspor maçı için Ankaragücü'nün stadyumu Eryaman'da oynanması adına girişimde bulundu. Eğer girişimin olumlu sonuçlanması durumunda yeşil beyazlı taraftarların Ankara'ya akın etmesi bekleniyor.

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