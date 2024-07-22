Bursaspor Süper Lig yolcusu

Olay Medya'ya verdiği röportajda Bursaspor hakkında konuşan Bozbey gündem yaratan çıklamalarda bulundu.

Bozbey, Bursaspor'un hedefinin Süper Lig olduğunu belirterek, "Ben Bursasporluyum. Bursa, bu kentin marka değeri. Bu markayı yukarı taşımamız lazım. Enes kardeşimizi (Enes Çelik) ve yeni yönetimi başarılı buluyorum, kendilerini kutluyorum" dedi.

Bozbey, Bursaspor'a gönül verenlerin desteğiyle transfer tahtasının açıldığını ve yeni hocanın geldiğini ifade etti. "Oturduğumuz yerde keyifli maç izlememiz için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz, teşekkür ederim gençler" diyerek takıma olan güvenini dile getirdi.

Bu sezon bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyleyen Bozbey, "Hedef Süper Lig. Süper Lig'de olduğumuz zaman hepimiz mutlu olacağız. Bursasporlular hiç merak etmesin, çalışmalar gayet güzel gidiyor. Herkes taşın altına elini koyuyor. Bursaspor hem borç yükünden kurtulacak hem de kısa zamanda Süper Lig'e çıkacak. Maddi manevi yanındayız" ifadelerini kullandı.