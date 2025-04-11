Bursaspor taraftarı 40 otobüs 10 minibüs ile yola çıkacak

Kaynak: İHA
Bursaspor taraftarı 40 otobüs 10 minibüs ile yola çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey pazar günü Balıkesir'de oynanacak Artvin Hopaspor maçı için Bursaspor taraftarlarına 40 otobüs ve 10 minibüs desteği verdi.

TFF 3. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, Balıkesir'de Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-Beyazlı ekibin galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç için şehir seferber olmuş durumda. Maç biletlerini çıktığı saatte bitiren Bursaspor taraftarlarına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ulaşım desteği geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Yönetim kurulu Üyesi Ahmetcan Yavuz, Başkan Mustafa Bozbey'in desteği ile Yeşil-Beyazlı taraftarlar için 40 otobüs ve 10 minibüs kaldırılacağı duyurdu.

"BURSASPOR'UMUZUN YANINDAYIZ"

'Şampiyonluk yolunda Bursaspor'umuzun yanındayız' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu hafta sonu, Bursaspor'umuz Balıkesir’de Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Kentine ve kulübüne sevdalı binlerce yürekle birlikte tribünde olacak, inanıyorum ki karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğu ilan edecek ve yeniden Süper Lig yürüyüşümüze aynı birliktelikle devam edeceğiz. Adını duyunca gözleri dolan, yüreği titreyen bu kent için; haydi Şampiyon! Güzel günler göreceğiz, güneşli günler!" mesajını paylaştı.

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