Bursa’da dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde büyük bir skandal önlendi. Zabıta ekiplerinin ani denetimi, taraftarlara satılmak üzere hazırlanan bozuk gıda ürünlerini ortaya çıkardı. Bursa Büyükşehir ve Osmangazi belediyelerinin zabıta ekipleri, maç günü Timsah Arena çevresinde rutin gıda kontrolleri sırasında şüpheli ürünlere rastladı.

Taraftarlara satılmak için hazırlanan köftelerin daha önce pişirildiği, uygun koşullarda saklanmadığı ve kötü koku yaydığı belirlendi. Aynı operasyonda ele geçirilen sucukların ise küf bağladığı ve sağlık için ciddi risk taşıdığı tespit edildi. Yetkililer, köftelerin iki hafta önceki bir maçta hazırlanıp uygunsuz şekilde dondurulduğunu belirtti.

Zabıta ekipleri, toplu gıda zehirlenmesine yol açabilecek ürünleri imha etti ve 25 seyyar satıcıya 2953 TL para cezası kesti. Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. Bursaspor taraftarları, sosyal medyada tepkilerini dile getirerek sağlığın hiçe sayıldığını ifade etti.

Bazı taraftarlar, olayın ihmalden öte, kulübün yükselişini engellemek için kasıtlı bir sabotaj olduğunu iddia etti. Sosyal medya paylaşımlarında, “Bursaspor’un başarısı gölgelenmek isteniyor” yorumları dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, maç günlerinde denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.