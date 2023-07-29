Bursaspor taraftarından yönetime olağanüstü kongre çağrısı

Bursaspor taraftar grubu Teksas, bugün saat 14.00’te tüm taraftarı ve imza veren üyeleri Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne davet etti.

Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplanacak.

Mevcut yönetimin Olağanüstü Kongre’ye gitmesi için imza toplayan yeşil-beyazlı taraftarlar, yarın evrakları Divan Kurulu Başkanlığı’na sunacak.

Taraftar grubu Teksas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bursaspor'un geleceği tüm kişisel ihtirasların üstündedir. Omuz omuzayız, kongre için topladığımız imzaları yarın teslim ediyoruz. İmza veren tüm üyelerimizi ve tüm taraftarlarımızı, yarın 14.00'te Özlüce Tesisleri önüne bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. (DHA)