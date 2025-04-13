Bursaspor taraftarıyla şampiyonluğu kutluyor

Deplasmanda Artin Hopaspor'u 2-1 mağlup edip lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor maçın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar takımı tesis etrafında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan takımın otobüsü kalabalıktan ilerleyemedi. Tesise çıkan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, taraftarı el sallayarak selamladı. Besteler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan takım ve taraftarlar eski teknik direktör Pablo Martin Batalla'ya da selam gönderdi.