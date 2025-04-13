Bursaspor taraftarıyla şampiyonluğu kutluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursaspor taraftarıyla şampiyonluğu kutluyor

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Özlüce İbrahim Tesisleri'nde taraftarıyla buluştu.

Deplasmanda Artin Hopaspor'u 2-1 mağlup edip lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor maçın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar takımı tesis etrafında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan takımın otobüsü kalabalıktan ilerleyemedi. Tesise çıkan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, taraftarı el sallayarak selamladı. Besteler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan takım ve taraftarlar eski teknik direktör Pablo Martin Batalla'ya da selam gönderdi.

aw432025-05.jpg

Son Haberler
Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi
Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi
Türkiye’ye dayatılan Trump Anayasası!
Türkiye’ye dayatılan Trump Anayasası!
Ya Otoyol, Ya Ceza!
Ya Otoyol, Ya Ceza!
CHP’nin emanetçi cumhurbaşkanı adayı
CHP’nin emanetçi cumhurbaşkanı adayı
Türkiye’de kaç devlet var?!
Türkiye’de kaç devlet var?!