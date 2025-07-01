Bursaspor Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Uzun süredir Adana Demirspor ile sözleşme fesih süreci yürüten Aydoğan’ın bonservisini almasının ardından transfer resmiyet kazandı. Törene Bursaspor yönetimi de katıldı.

"BU FORMA İÇİN ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM"

Açıklamada bulunan Tayfun Aydoğan, "Böylesine büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Bu forma için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hedefimiz belli, bunun için çalışacağız" dedi.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Süper Lig'de 50, 1. Lig'de 93, 2. Lig'de 102 ve 3. Lig'de 13 maçta forma giydi.