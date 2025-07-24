Bursaspor transferi duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor transferi duyurdu

Bursaspor, Amerikalı guard Brandon Reginald Childress ile anlaştığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, Amerikalı guard Brandon Reginald Childress'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş Geldin Brandon Childress!

Geçtiğimiz sezon Litvanya ekiplerinden Jonavos CBet forması giyen, 27 yaşındaki Amerikalı point guard Brandon Reginald Childress ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.

Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara!"

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