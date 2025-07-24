Bursaspor transferi duyurdu

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, Amerikalı guard Brandon Reginald Childress'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hoş Geldin Brandon Childress!
Geçtiğimiz sezon Litvanya ekiplerinden Jonavos CBet forması giyen, 27 yaşındaki Amerikalı point guard Brandon Reginald Childress ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.
Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara!"
Hoş Geldin Brandon Childress! ????— Bursaspor Yörsan (@BsBasketbol) July 24, 2025
Geçtiğimiz sezon Litvanya ekiplerinden Jonavos CBet forması giyen, 27 yaşındaki Amerikalı point guard Brandon Reginald Childress ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.
????⚪️ Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara! pic.twitter.com/FpfwMiFWIt