Bursaspor, Tunahan Ergül'ü kadrosuna kattı

Kaynak: İHA
Bursaspor, Tunahan Ergül'ü kadrosuna kattı

Bursaspor Kulübü, Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Dinamik yapısı ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken genç orta saha oyuncusunun, önümüzdeki sezon Bursaspor'un önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Çorum FK'nın altyapısından yetişen Tunahan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti. Kırmızı-siyahlı kulübün, futbolcunun sözleşmesini Bursaspor'dan alınan bonservis bedeli karşılığında feshettiği öğrenildi.

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