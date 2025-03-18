Bursaspor yeni hocasını açıkladı

Kaynak: AA
Bursaspor yeni hocasını açıkladı

3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Batalla ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörlerini açıkladı. Yeşil beyazlılar Adem Çağlayan ile sözleşme imzaladı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

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