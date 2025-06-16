Bursaspor yeni transferi Emrehan Gedikli'yi açıkladı

Bursaspor, Konyaspor'dan forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Enes Çelik, transfer öncesi yaptığı açıklamada, "Bursasporumuza uzun yıllar hizmet edecek genç forvetimiz camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Emrehan Gedikli, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Ardından Türkiye'de Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen genç oyuncu, gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin transferi noktasında Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Emrehan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.