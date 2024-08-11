Bursaspor'a Ali Koç desteği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'a Ali Koç desteği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik bir araya geldi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun geleceği ve Bursaspor’un durumu hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değerli başkanı Sayın Ali Koç’u ziyaret ettim. Görüşmemizde Türk futbolunun genel durumu ve Bursaspor’un geleceği üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Sayın Koç, yakın gelecekteki iç saha maçlarımızdan birine katılacaklarını ifade etti. Nazik misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

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