Bursaspor'a gol makinası

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'a gol makinası

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor 3. Lig'de yeni sezona iddialı giriyor.

Bursaspor, 2024-2025 futbol sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, transfer piyasasında da oldukça aktif.

Kulüpten yapılan son açıklamalara göre, üç yeni oyuncu kadroya katıldı ve lisans işlemleri tamamlandı.

Bursaspor Kulübü, forvet pozisyonunda görev yapan Mücahit Can Akçay ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

26 yaşındaki golcü oyuncu Mücahit Can Akçay, geçen sezon Ankara Demirspor ve Iğdır FK takımlarında forma giyerek toplam 20 gol atma başarısı gösterdi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama şu ifadeler kullanıldı:

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