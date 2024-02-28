Bursaspor'a kimse yardım etmek istemiyor

Line TV'de 90+ programına katılan Başkan Bür, Bursaspor'un geleceği için çalıştıklarını ve genel kurulda tekrar aday olacaklarını söyledi.

Bursaspor'u ayakta tutmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Sinan Bür, “Kulübü sağlıklı bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Hem maddi hem yönetimsel olarak temel çökmüş. Planladığımız yolda adım adım ilerliyoruz. Bursaspor Kulübü yaşayacak. Mayıs kongresinde farklı projeler sunacağız. Şirketleşme konusunda çalışmalar yapacağız.” dedi.

"KİMSE YARDIM ETME İSTEMİYOR"

İşadamlarıyla görüştüklerini anlatan, dernek statüsündeki bir kulübe destek bulmanın zor olduğunu ifade eden Başkan Sinan Bür, doğru yolun Bursaspor Kulübü'nün şirketleşmesi olduğunu belirterek, şunları ekledi: “Artık kimse dernek statüsündeki bir kulübe yardım etmek istemiyor. İşadamları ‘Gelir yardım ederiz ama ortak oluruz, yönetime katılırız’ diyor. Doğru yolun şirketleşme olduğunu düşünüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.