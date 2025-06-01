Bursaspor’da 62. yıl kutlaması: Binlerce taraftar geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA
Bursaspor’da 62. yıl kutlaması: Binlerce taraftar geceyi aydınlattı

TFF 2. Lig'e çıkan Bursaspor’da taraftarlar kulübün 62. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi.

Bursaspor 62. kuruluş yıldönümünü binlerce taraftarıyla meşaleler yakarak kutladı.

Bursaspor taraftarı 62. kuruluş yıldönümünde eski Atatürk Stadyumu olan Bursa Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Binlerce taraftar mabetlerinde şarkılar ve besteler söyleyerek şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıkan takımlarını destekledi. Saat 21.16'da işaret fişeklerinin gökyüzüyle buluşmasının ardından binlerce kişi yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. Taraftarların meşaleleri adeta görsel şölen oluşturdu.

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