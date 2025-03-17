Bursaspor'da Batalla dönemi kapandı

Bursaspor, Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını duyurdu.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Teşekkürlerimizle

Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ve değerli ekibi Serdar Kurtuluş, Aykut Akgün, Emre Pehlivan, Emre Arslan, Hüseyin Topçu, Kaan Özensoy ile kulüp doktorumuz Dr. Şafak Selimoğlu’na emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.