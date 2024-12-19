Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden devam etme kararı aldığını duyurdu.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yönetim kurulu ve teknik direktör Batalla arasında yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı alındığını belirtti. Açıklamada, "Değerli Bursaspor Ailesi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.