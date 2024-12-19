Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi

Kaynak: İHA
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi

Bursaspor’da Pablo Martin Batalla ile yola devam kararı alındı.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden devam etme kararı aldığını duyurdu.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yönetim kurulu ve teknik direktör Batalla arasında yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı alındığını belirtti. Açıklamada, "Değerli Bursaspor Ailesi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
İşte asgari ücrette kulislerin üzerinde birleştiği tek rakam
İşte asgari ücrette kulislerin üzerinde birleştiği tek rakam
Traktör römorkuna çarpan sürücüsü feci şekilde can verdi
Traktör römorkuna çarpan sürücüsü feci şekilde can verdi
Arı kovanlarını kontrol ederken 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü
Arı kovanlarını kontrol ederken 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü
Nijerya'da panayırda izdiham: 32 çocuk öldü
Nijerya'da panayırda izdiham: 32 çocuk öldü
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi