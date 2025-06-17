Bursaspor'da Emre Işık ve Enes Çalışkan ile yola devam edildi

Kaynak: İHA
Bursaspor'da Emre Işık ve Enes Çalışkan ile yola devam edildi

Bursaspor, Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yeniledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen iki genç futbolcusuyla yola devam etme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcular Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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